

Президент прошла к Дворцу Орбелиани пешком через проспект Руставели

14.12.2024 10:41





Несколько минут назад президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась рядом со зданием парламента Грузии.



Как отметила в беседе с представителями СМИ Саломе Зурабишвили, „она идет на работу“, однако на вопрос журналистов о том, почему она выбрала именно этот путь для того, чтобы спуститься ко Дворцу Орбелиани, хотя раньше никогда этого не делала, президент не ответила.



Участники акции протеста, проходящей на проспекте Руставели, встретили появление президента аплодисментами и овацией. „Мы тебя любим, президент“ – кричали протестующие.



Со своей стороны, в беседе с журналистами Саломе Зурабишвили ограничилась небольшим комментарием о том, „что все будет хорошо“.



В настоящее время президент Грузии уже находится в своей резиденции.





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