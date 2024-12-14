

Папуашвили: Хочу призвать всех зарубежных акторов, признать волю, демократию грузинского народа

14.12.2024 10:42





Хочу призвать всех зарубежных акторов, признать волю, демократию грузинского народа. Сегодня Грузия является тестом и для Евросоюза, посмотрим, сможет ли Евросоюз сдать этот тест о том, верен ли он демократическим ценностям и суверенитету другого народа, - указанное заявление в беседе с журналистами, комментируя последнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, полем для диалога является парламента, и каждая из оппозиционных политических сил должна соизволить принять этот 61 мандат и войти в парламент.



По его словам, любое другое поле для диалога является радикализмом.



„В парламенте Грузии оппозиция имеет 61 мандат. 26 октября состоялись выборы, политическое поле этим перегружено. Каждый получил свою долю поддержки, которую он имеет в обществе, и все должны признать демократию. Соответственно, полем для ресурса диалога или политических баталий является парламента. Я также хочу призвать всех зарубежных акторов - признать демократию. Сегодня Грузия является тестом и для Евросоюза, посмотрим, сможет ли Евросоюз сдать этот тест о том, верен ли он демократическим ценностям и суверенитету другого народа. Сегодня Евросоюз сдает этот тест. К сожалению, от некоторых представителей мы видим, что для них демократия подразумевает проведение воли народа в собственной стране, а в других странах она подразумевает навязывание своей воли другим народам.



В эти дни мы видели, как сюда приезжали некоторые псевдоевропейцы, которые в сердце и по своим ценностям остаются советскими гражданами, и пытаются по своей повестке дня определить, какая власть должна быть в Грузии, а не так, чтобы определяющей здесь была воля грузинского народа. Единственный призыв, который сегодня должен быть слышен от истинных европейцев, это призыв к 4 оппозиционным партиям, получить свои мандаты и осуществить волю своих избирателей в парламентских стенах. В парламентской республике политика осуществляется в стенах парламента“,- заявил Папуашвили.





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