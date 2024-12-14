

Перед парламентом Грузии проходит акция протеста

14.12.2024 10:43





Параллельно с президентскими выборами перед парламентом Грузии проходит акция протеста.



Собравшиеся говорят, что выборы президента нелегитимны, поскольку нелегитимен и сам парламент.



В то же время участники митинга также критикуют кандидатуру Михаила Кавелашвили, выдвинутую «Грузинской мечтой» на пост президента.



«Парламент взял свои мандаты путем фальсификации, не прислушался к голосу грузинского народа и вдобавок к этому насмехается над народом в виде избрания президентом Кавелашвили. Именно сегодня мы видим этот процесс глумления над грузинским народом, когда депутат-инициатор русского закона, который якобы представлял отдельную партию «Сила народа», мы также видим якобы попытку создания оппозиции в лице все той же «Силы народа», что тоже является издевательством над грузинской нацией, и грузинский народ этого не потерпит. Я хочу призвать всех наших граждан выйти и встать перед парламентом», — сказал один из участников митинга.



На митинге также присутствуют представители оппозиционных политических партий.



Вокруг парламента мобилизованы подразделения МВД.





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