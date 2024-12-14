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Депутаты входили в парламенте Грузии под выкрики - „Рабы“, „Русские“, „Диплом Кавелашвили“
14.12.2024 10:47
„Рабы“, „Русские“ – под такие выкрики со стороны участников акции протеста в здание парламента Грузии сегодня входили депутаты.
Члены законодательного органы входили в здание со стороны улицы 9 апреля, где сотрудниками полиции полностью перекрыты подъездные пути ко входу в парламент.
Участники акции собрались у здания парламент с самого утра.
Слышны выкрики „Диплом Кавелашвили“.
Они опротестовывают запланированное избрание на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили.
По заявлениям протестующих, избрание на пост президента человека, не имеющего образования и без диплома, является оскорблением для страны.
Участники акции также принесли с собой диплома для Михаила Кавелашвили.
Вместе с тем, следует отметить, что сотрудники правоохранительных органов мобилизованы также на улице Чичинадзе, по переднему периметру здания парламента и на площади Свободы, куда подогнано несколько водометов.
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