

Депутаты входили в парламенте Грузии под выкрики - «Рабы», «Русские», «Диплом Кавелашвили»

14.12.2024 10:52





"Рабы", "Русские" – под такие выкрики со стороны участников акции протеста в здание парламента Грузии сегодня входили депутаты.



Члены законодательного органы входили в здание со стороны улицы 9 апреля, где сотрудниками полиции полностью перекрыты подъездные пути ко входу в парламент.



Участники акции собрались у здания парламент с самого утра.



Слышны выкрики "Диплом Кавелашвили" (кандидат в президенты не имеет высшего образования - ред.).



Они опротестовывают запланированное избрание на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили.



По заявлениям протестующих, избрание на пост президента человека, не имеющего образования и без диплома, является оскорблением для страны.



Участники акции также принесли с собой диплома для Михаила Кавелашвили.



Вместе с тем, следует отметить, что сотрудники правоохранительных органов мобилизованы также на улице Чичинадзе, по переднему периметру здания парламента и на площади Свободы, куда подогнано несколько водометов.





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