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В парламенте Грузии началось голосование по избранию президента


14.12.2024   10:54


В парламенте Грузии началось голосование по избранию президента.

Процедура проходит в зале пленарных заседаний законодательного органа, а проведение процесса обеспечивает Центральная избирательная комиссия Грузии.

До начала голосования с его процедурой членов коллегии ознакомил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.

По его словам, голосование является открытым, членам коллегии будут вручены именные бюллетени, и голосование будет проходить в алфавитном порядке.

Процедура продлится до 14:00 по местному времени, после чего ЦИК подведет итоги голосования.


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