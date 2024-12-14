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В парламенте Грузии началось голосование по избранию президента
14.12.2024 10:54
В парламенте Грузии началось голосование по избранию президента.
Процедура проходит в зале пленарных заседаний законодательного органа, а проведение процесса обеспечивает Центральная избирательная комиссия Грузии.
До начала голосования с его процедурой членов коллегии ознакомил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
По его словам, голосование является открытым, членам коллегии будут вручены именные бюллетени, и голосование будет проходить в алфавитном порядке.
Процедура продлится до 14:00 по местному времени, после чего ЦИК подведет итоги голосования.
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