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Европейская киноакадемия (EFA) призвала власти Грузии освободить актера Андро Чичинадзе
14.12.2024 10:55
Европейская киноакадемия (EFA) призвала власти Грузии освободить актера Андро Чичинадзе, арестованного по делу о беспорядках на протестных акциях в Тбилиси.
«Европейская киноакадемия обеспокоена психическим и физическим благополучием Андро Чичинадзе», - говорится в заявлении.
В EFA полагают, что задержание Чичинадзе «является частью более широких усилий правительства по подавлению мирных протестов и запугиванию общественности». Киноакадемия подчеркивает, что это вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы выражения мнений и безопасности деятелей искусства в Грузии.
Андро Чичинадзе – 28-летний актер театра и кино. Его задержали вечером 5 ноября в его квартире в Тбилиси.
Чичинадзе вменяется в вину «организация, руководство, участие и публичные призывы к насильственным действиям». Ему грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Арест популярного артиста вместо устрашения вызвал прямо обратный эффект - он вывел на протесты актеров, театры в Грузии начали объявлять забастовки.
Андро Чичинадзе выпускник драматического факультета тбилисского Госуниверситета театра и кино им. Руставели. С 2022 года — актёр Нового театра Васо Абашидзе в
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