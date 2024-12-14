

Европейская киноакадемия (EFA) призвала власти Грузии освободить актера Андро Чичинадзе

14.12.2024 10:55





Европейская киноакадемия (EFA) призвала власти Грузии освободить актера Андро Чичинадзе, арестованного по делу о беспорядках на протестных акциях в Тбилиси.



«Европейская киноакадемия обеспокоена психическим и физическим благополучием Андро Чичинадзе», - говорится в заявлении.



В EFA полагают, что задержание Чичинадзе «является частью более широких усилий правительства по подавлению мирных протестов и запугиванию общественности». Киноакадемия подчеркивает, что это вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы выражения мнений и безопасности деятелей искусства в Грузии.



Андро Чичинадзе – 28-летний актер театра и кино. Его задержали вечером 5 ноября в его квартире в Тбилиси.



Чичинадзе вменяется в вину «организация, руководство, участие и публичные призывы к насильственным действиям». Ему грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.



Арест популярного артиста вместо устрашения вызвал прямо обратный эффект - он вывел на протесты актеров, театры в Грузии начали объявлять забастовки.



Андро Чичинадзе выпускник драматического факультета тбилисского Госуниверситета театра и кино им. Руставели. С 2022 года — актёр Нового театра Васо Абашидзе в





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