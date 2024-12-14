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Грузия никогда не теряет чувства юмора - президент
14.12.2024 11:19
Грузия никогда не теряет чувства юмора, - пишет в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили и публикует фото, на которой участники акции протеста играют в футбол перед зданием парламента.
«Грузия никогда не теряет чувства юмора, с ним отмечают избрание футболиста президентом страны», - пишет Зурабишвили.
Напомним, что участники акции протеста начали играть в футбол перед зданием парламента. В такой форме они протестуют против кандидатуры бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.
«Кавел, спускайся, погоняем мяч», - зовут участники акции Михаила Кавелашвили, являющегося единственным кандидатом на пост президента от „Грузинской мечты“.
Помимо игры в мяч, участники акции принесли к зданию законодательного органа дипломы. Параллель слышны выкрики - «Диплом Кавелашвили».
Они также развернули баннеры, один из которых гласит: «Ках (Каладзе), признай крах».
Участники акции протеста остаются перед зданием парламента, а на улицах 9 апреля и Чичинадзе мобилизованы сотрудники полиции.
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