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Хазарадзе: Любое деяние нелегитимной власти, в том числе назначение т. н. президента, вне закона
14.12.2024 11:35
Любое деяние нелегитимной власти, в том числе назначение т. н. президента, вне закона и является провокацией против собственного народа, - указанное заявление сделал один из лидеров „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.
Как пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук Хазарадзе, история всё назовет своими именами.
«Иванишвили и его русское, самопровозглашенное правительство остаются в полной изоляции со стороны западного мира, когда европейские лидеры открыто заявляют о своей поддержке грузинскому народу и его справедливому требованию – назначению новых выборов!
История всё назовет своими именами – и предателя Иванишвили и героический грузинский народ, рожденный для победы! Мы обязательно добьемся новых выборов! Борьба за свободу продолжится до конца – до победы!» – пишет политик.
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