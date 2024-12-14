

МИД Германии рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии на уровне ЕС - СМИ

14.12.2024 12:04





По данным издания «Шпигель», МИД Германии рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии на уровне Евросоюза, чтобы этому не могло помешать вето Венгрии.



По данным издания, вопрос санкций будет обсуждаться 16 декабря на встрече министров иностранных дел ЕС, однако проект требует единогласного одобрения и может быть заблокирован Венгрией.



Собеседники «Шпигеля» из дипломатических кругов полагают, что это вето можно обойти, создав «коалицию желающих»; в частности, в данном случае речь идет лишь об индивидуальных санкциях в отношении отдельных представителей правительства Грузии.



По данным «Шпигеля», такой план обсуждался представителями внешнеполитических ведомств Германии, Польши и Франции на встрече, прошедшей в формате Веймарского треугольника в начале декабря.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





