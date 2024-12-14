Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии: год назад, в этот день Грузия получила статус кандидата в члены ЕС


14.12.2024   13:00


Президент Грузии напоминает, что «год назад, в этот день Грузия получила статус кандидата в члены ЕС». В социальной сети X Саломе Зурабишвили пишет:

«Это был день консенсуса, общественной радости и больших эмоций! Один человек/одна партия, в течение одного года, уничтожает эту прекрасную возможность и строит репрессивный авторитарный режим», — написала президент Грузии.

Напомним, что в парламенте Грузии проходят выборы нового президента, легитимность которых не признает Саломе Зурабишвили. Впервые главу государства избирает коллегия выборщиков в составе 300 человек. На пост главы государства выдвинута только одна кандидатура – Михаила Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна