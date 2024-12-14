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Президент Грузии: год назад, в этот день Грузия получила статус кандидата в члены ЕС
14.12.2024 13:00
Президент Грузии напоминает, что «год назад, в этот день Грузия получила статус кандидата в члены ЕС». В социальной сети X Саломе Зурабишвили пишет:
«Это был день консенсуса, общественной радости и больших эмоций! Один человек/одна партия, в течение одного года, уничтожает эту прекрасную возможность и строит репрессивный авторитарный режим», — написала президент Грузии.
Напомним, что в парламенте Грузии проходят выборы нового президента, легитимность которых не признает Саломе Зурабишвили. Впервые главу государства избирает коллегия выборщиков в составе 300 человек. На пост главы государства выдвинута только одна кандидатура – Михаила Кавелашвили.
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