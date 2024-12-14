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Зурабишвили: Получение статуса кандидата в члены Евросоюза было днем народного ликования
14.12.2024 13:32
Правящий один человек/одна партия уничтожает возможность европейской интеграции Грузии и строит репрессивный авторитарный режим, - об этом в социальной сети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент вспоминает, что получение статуса кандидата в члены Евросоюза было днем народного ликования.
„Год назад, в этот день, Грузия получила статус страны-кандидата по вступлению в Евросоюз, это был день консенсуса, народного ликования и больших эмоций! В течение года правящий один человек/одна партия уничтожает эту замечательную возможность и строит репрессивный авторитарный режим“, - пишет Зурабишвили.
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