

ЦИК Грузии объявил президентские выборы состоявшимися

14.12.2024 13:33





Выборы президента Грузии состоялись, поскольку в них приняли участие более половины из 300 членов коллегии выборщиков. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.



«К 11:30 в процессе уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись», — сказала она.



Голосование продлится до 14:00, после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.



В Грузии сегодня выбирают шестого президента. Впервые это происходит не прямым всенародным голосованием, а через выборщиков. Коллегия состоит из 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло (горсоветов).



Единственным кандидатом в президенты является Михаил Кавелашвили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», экс-депутат парламента, в прошлом футболист.



Чтобы победить Кавелашвили необходимо получить 2/3 голосов полного состава коллегии, 200 голосов.



Выборы проходят на фоне протестной акции на Руставели и при усиленных мерах безопасности. Оппозиция, бойкотирующая работу парламента, в процессе не участвует. Оппоненты властей считают, что процедура нелегитимна, поскольку парламентские выборы были сфальсифицированы. Они требуют новых парламентских выборов.



Шестого президента Грузии избирают на пять лет. Инаугурация запланирована на 29 декабря





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





