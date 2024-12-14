

Хазарадзе: Назначение т.н. президента незаконно и является провокацией

14.12.2024 13:36





Один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе написал в социальной сети Facebook, что «любые действия нелегитимного правительства, включая назначение т.н. президента незаконно и является провокацией, направленной против собственных граждан».



«Иванишвили и его российское самопровозглашенное правительство остаются полностью изолированными от западного мира, в то время как европейские лидеры открыто поддерживают грузинский народ и его справедливое требование проведения новых выборов! История назовет всех своими именами – предателя Иванишвили, и героический грузинский народ, рожденный побеждать! Мы обязательно дойдем до новых выборов! Борьба за свободу будет продолжаться до конца – до победы!» – написал Хазарадзе, передает SOVA.



В здании парламента Грузии проходят выборы президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.



Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член формально отколовшейся от правящей «Грузинской мечты» партии «Сила народа». Его кандидатуру выбрал почетный председатель «Мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили.



«Грузинская мечта» объявила, что инаугурация нового президента состоится 29 декабря текущего года. Саломе Зурабишвили же говорит, что ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.



Параллельно у здания парламента Грузии собрались противники «Грузинской мечты».





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