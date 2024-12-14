

К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей

14.12.2024 14:02





К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей.



Их встретили овацией.



Ранее участники марша собрались у станции метро «Руставели», откуда прошли шествием до здания парламента Грузии.



В руках у них баннеры с надписью: “Руки прочь, это мой ребенок", а также флаги Грузии и Евросоюза.



Напомним, что участники акции протеста у здания парламента опротестовывают президентские выборы, проходящие в законодательном органе Грузии.



Они принесли с собой дипломы и футбольные мячи.



По их заявлениям, президентские выборы являются нелегитимным процессом.





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