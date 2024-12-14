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К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей
14.12.2024 14:02
К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей.
Их встретили овацией.
Ранее участники марша собрались у станции метро «Руставели», откуда прошли шествием до здания парламента Грузии.
В руках у них баннеры с надписью: “Руки прочь, это мой ребенок", а также флаги Грузии и Евросоюза.
Напомним, что участники акции протеста у здания парламента опротестовывают президентские выборы, проходящие в законодательном органе Грузии.
Они принесли с собой дипломы и футбольные мячи.
По их заявлениям, президентские выборы являются нелегитимным процессом.
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