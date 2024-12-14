

Бокучава: Цирк, который устраивает Иванишвили – продолжение мошенничества

14.12.2024 14:02





Фарсом и цирком называет председатель «Национального движения» Тина Бокучава проходящие в парламенте Грузии выборы президента:



«Самопровозглашенный нелегитимный президент не получит приглашения от Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Дональда Трампа. Это лидеры свободного мира, которые поддерживают грузинский народ.



Со стороны грузинского народа существует полное согласие в том, что Иванишвили не только растратил статус кандидата, но и подорвал европейский путь. Сегодняшний фарс, цирк, который устраивает Иванишвили, является продолжением мошенничества, которое Иванишвили начал 26 октября, украв выбор грузинского народа», — говорит Тина Бокучава.





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