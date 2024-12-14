

Евродепутат Натали Луазо выразила поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили

14.12.2024 14:18





Европарламентарий Натали Луазо выразила поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили. В социальной сети Х она написала:



«Сегодня Грузинский парламент, избранный на фальсифицированных выборах, хочет выбрать нового президента страны, выходца из крайне правой партии и пророссийского, в то время как каждый день грузины выходят на демонстрации, чтобы напомнить о своей преданности демократии и Европе.



Я выражаю всю поддержку Саломе Зурабишвили, которая олицетворяет устремления грузинского народа», — написала депутат Европарламента.



Источник: SOVA

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