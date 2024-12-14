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Евродепутат Натали Луазо выразила поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили


14.12.2024   14:18


Европарламентарий Натали Луазо выразила поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили. В социальной сети Х она написала:

«Сегодня Грузинский парламент, избранный на фальсифицированных выборах, хочет выбрать нового президента страны, выходца из крайне правой партии и пророссийского, в то время как каждый день грузины выходят на демонстрации, чтобы напомнить о своей преданности демократии и Европе.

Я выражаю всю поддержку Саломе Зурабишвили, которая олицетворяет устремления грузинского народа», — написала депутат Европарламента.


Источник: SOVA
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