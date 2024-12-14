

В нелегитимном парламенте Грузии завершен процесс голосования по избранию нелегитимного президента

14.12.2024 14:21





В нелегитимном парламенте Грузии завершен процесс голосования по избранию нелегитимного президента – ЦИК приступила к подсчету голосов.



Процедура проходила в зале пленарных заседаний парламента Грузии, руководила ей Центральная избирательная комиссия страны.



Голосование проходило в открытом порядке. Сначала в алфавитном порядке голосовали члены законодательного органа, а затем – представители иных государственных органов, входящие в состав избирательной коллегии.



Представители оппозиции участия в указанном процессе не принимали.



На пост президента Грузии выдвинут всего один кандидат - Михаил Кавелашвили, который станет шестым по счету и первым президентом, избранным избирательной коллегией.



Для избрания президента достаточно 2/3 голосов избирательной коллегии, состоящей из 300 членов, то есть как минимум 200 голосов.





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