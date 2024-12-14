

«Мечта» выбрала президентом футболиста без высшего образования

14.12.2024 15:25





Завершился фарс под названием "президентские выборы". Грузинская мечта выбрала себе назначенного олигархом президента - футболиста без высшего образования Михаила Кавелашвили.



Следует отметить, что состав парламента Грузии, который принимал участие в этом фарсе, не имеет никакой легитимности ни от народа Грузии, ни от международного сообщества.



Во время этого трагикомичного фарса за Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии. Против была лишь член Высшего совета Абхазии Ада Маршания.



Против участия в указанном фарсе выступили три члена Верховного совета Абхазии - Темур Мжавия, Зураб Джгубурия, Этери Астемирова.





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