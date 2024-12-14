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Сегодня в Грузии два президента - Фади Асли
14.12.2024 15:43
Сегодня в Грузии два президента - легитимная Саломе Зурабишвили и назначенный олигархом Кавелашвили. Об этом пишет в социальной сети председатель Международной торговой палаты (ICC) Фади Асли.
«Сегодня в Грузии два президента: легитимно избранный президент Саломе Зурабишвили и нелегитимно назначенный, изготовленный в России клон с IQ медузы Михаил Кавелашвили.
Если назначение Калигулой своего коня Инцитатуса римским сенатором останется легендой, назначение Бидзиной Иванишвили одной из своих зебр, Кавелашвили, де-факто президентом Грузии обязательно напишет историю», - заявляет Фади Асли.
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