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Президент Саломе Зурабишвили вышла к гражданам, собравшимся у Дворца Орбелиани
14.12.2024 16:19
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к гражданам, собравшимся у Дворца Орбелиани, и выразила им свою благодарность.
Участники акции встретила Саломе Зурабишвили аплодисментами и овацией.
«Спасибо вам, спасибо нашей молодежи. Мы все – матери. Это все - наши дети, кто стоит здесь за эту страну и за будущее этой страны. Скажем им спасибо и скажем им, что мы будем с ними до конца, чтобы защитить их», - заявила Зурабишвили.
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