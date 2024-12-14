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Президент Саломе Зурабишвили вышла к гражданам, собравшимся у Дворца Орбелиани


14.12.2024   16:19


Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к гражданам, собравшимся у Дворца Орбелиани, и выразила им свою благодарность.

Участники акции встретила Саломе Зурабишвили аплодисментами и овацией.

«Спасибо вам, спасибо нашей молодежи. Мы все – матери. Это все - наши дети, кто стоит здесь за эту страну и за будущее этой страны. Скажем им спасибо и скажем им, что мы будем с ними до конца, чтобы защитить их», - заявила Зурабишвили.


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