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Михаэль Ротт: Правящая партия Грузии планирует переворот и уничтожение либеральной демократии


14.12.2024   16:59


Правящая партия углубляет разделение Грузии, планирует переворот и уничтожение либеральной демократии, - так председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт прокомментировал избрание на должность президента Грузии Михаила Кавелашвили.

««Избрание»“ Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии еще один шаг к Gleichschaltung всех конституционных институтов, существующих в Грузии. Правящая партия углубляет разделение Грузии, планирует переворот и уничтожение либеральной демократии», - пишет в социальной сети Михаэль Ротт.


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