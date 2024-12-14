

Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили - евродепутат

14.12.2024 18:13





Депутат Европарламента Раса Юкнявичене называет «фарсом» избрание коллегией выборщиков Михаила Кавелашвили президентом Грузии. В социальной сети Х она пишет:



«Сегодня в Грузии не было настоящих выборов. То, что произошло, было фарсом — как в России, Беларуси и других автократиях.



Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили, избранная в результате свободных выборов.



Иванишвили продолжает захват государства», — написала евродепутат.





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