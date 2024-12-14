Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили - евродепутат


14.12.2024   18:13


Депутат Европарламента Раса Юкнявичене называет «фарсом» избрание коллегией выборщиков Михаила Кавелашвили президентом Грузии. В социальной сети Х она пишет:

«Сегодня в Грузии не было настоящих выборов. То, что произошло, было фарсом — как в России, Беларуси и других автократиях.

Единственным легитимным должностным лицом в Грузии является президент Саломе Зурабишвили, избранная в результате свободных выборов.

Иванишвили продолжает захват государства», — написала евродепутат.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна