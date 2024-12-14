

ALDE и Liberal International признают Саломе Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии

14.12.2024 19:16





««Избрание» нового президента не отражают желания грузинского народа», говорится в совместном заявлении «Альянса либералов и демократов за Европу» ALDE и всемирного союза либеральных политических партий Liberal International.



«Мы глубоко разочарованы и обеспокоены «выборами» нового президента коллегией выборщиков, в которой доминирует полностью «однопартийный» парламент, созванный после спорных выборов. Учитывая, что на выборах не была учтена позиция оппозиции, мы считаем, что она не совсем отражает пожелания грузинского народа.



Мы продолжаем признавать законно избранного президента Саломе Зурабишвили и ее достижения в обеспечении полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО, что соответствует статье 78 Конституции Грузии.



Мы осуждаем результаты антиконституционных действий «Грузинской мечты» и откат демократии, который мы сейчас наблюдаем в Грузии, и призываем страны расширить санкции, которые уже были введены США, Украиной и которые ожидаются от Евросоюза, против тех политиков, которые были причастны к принятию «российского закона об иностранных агентах» и антидемократической практике», — говорится в заявлении.





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