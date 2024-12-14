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На акцию протеста пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили
14.12.2024 19:26
К елке возле Парламента на акцию протеста пришла Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам Зурабишвили, сегодня на месте не произойдет никаких провокаций.
"В горе и радости мы вместе. Все могут быть спокойны, ничего не случится этим вечером. Мы все будем вместе. Никаких провокаций не будет. Я — мать и бабушка.".
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