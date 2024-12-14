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На акцию протеста пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили


14.12.2024   19:26


К елке возле Парламента на акцию протеста пришла Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, сегодня на месте не произойдет никаких провокаций.

"В горе и радости мы вместе. Все могут быть спокойны, ничего не случится этим вечером. Мы все будем вместе. Никаких провокаций не будет. Я — мать и бабушка.".


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