

На акцию протеста пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили

14.12.2024 19:26





К елке возле Парламента на акцию протеста пришла Президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зурабишвили, сегодня на месте не произойдет никаких провокаций.



"В горе и радости мы вместе. Все могут быть спокойны, ничего не случится этим вечером. Мы все будем вместе. Никаких провокаций не будет. Я — мать и бабушка.".





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