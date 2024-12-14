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Олигарх Бидзина Иванишвили поздравил своего президента с «победой».
14.12.2024 19:56
Олигарх Бидзина Иванишвили поздравил своего президента с «победой» на выборах, в которых у него не было конкурента и которые были нелегитимными с учетом нелегитимности парламента, который его избирал.
«Поздравляю Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии. Поздравляю истинно грузинского, патриотичного и достойного президента нашей страны.
После сегодняшних выборов была полностью реализована конституция Грузии европейского типа, которая предусматривает полностью парламентское устройство страны. После инаугурации Михаила Кавелашвили искусственные попытки поляризации, разделения и радикализации людей в этой стране прекратятся раз и навсегда. Я уверен, что Михаил Кавелашвили станет президентом, который вернет этот важнейший институт в рамки Конституции и в то же время сыграет особую роль в объединении нашего общества и мирном сосуществовании», - заявил Иванишвили.
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