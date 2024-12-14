

Хазарадзе: Мы призываем население к спокойствию, не поддавайтесь на провокацию Иванишвили

14.12.2024 20:06





Мы призываем население к спокойствию, не поддавайтесь на провокацию Иванишвили, что может перерасти в гражданское противостояние, - указанное заявление сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.



По его словам, если правительство не отказалось от своих планов по мероприятию, проведение которого запланировано на проспекте Руставели, это значит, что он «целенаправленно устраивает провокацию».



«Анонсированное на сегодня мероприятие содержит признаки провокации. Когда сотни тысяч людей уже 16-ый день опротестовывают на проспекте Руставели украденные у них выборы, сегодняшнее мероприятие может стать причиной напряженности и гражданского противостояния.



Там, где несколько дней назад калечили, разгоняли, травили газом мирных протестантов , где до сих пор все пропитана запахом газа, устраивать праздник – аморально.



Призываем население к спокойствию, не поддавайтесь на провокацию, которая может перерасти в гражданское противостояние, полная ответственность за что будет возложена лично на Иванишвилии его марионеточное т. н. правительство», - пишет Хазарадзе.





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