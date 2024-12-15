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IPM: 61% опрошенных граждан считает, что выборы были сфальсифицированы
15.12.2024 00:46
65% опрошенного компанией IPM населения поддерживает проевропейские протесты.
Согласно тому же исследованию, 61% опрошенных граждан считает, что выборы были сфальсифицированы, а 50% считает, что политика «Грузинской мечты» является пророссийской.
ИПМ провел телефонный опрос по всей Грузии в период с 3 по 12 декабря. Было опрошено 1600 граждан в возрасте 18+.
В исследовании отмечается, что протестный заряд среди 18-34-летних еще выше и 76% поддерживают протесты в этой возрастной категории.
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