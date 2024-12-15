

Ника Мелия об отмене зажжения новогодней елки - «не смогли собрать детей»

15.12.2024 11:42





Три дня назад Каладзе поручил управам привести определенное количество людей на мероприятие на новогоднюю елку – смогли привести лишь до 500 человек, - пишет в соцсети один из лидеров «Коалиции за перемены»Ника Мелия.



По информации Мелия, инструкцией было приходить с детьми.



«Три дня назад Каладзе дал задание управам (которые практически срослись с партийными структурами «Мечты») привести определенное количество людей на мероприятие к новогодней елке.



Инструкцией было приходить с детьми.



Крупным районам (Самгори, Глдани, Сабуртало, Исани, Надзаладеви) поручили привести по 1000 человек, относительно небольшим районам по 500 (Мтацминда, Ваке, Дидубе, Чугурети, Крцаниси).



Всего смогли привести только до 500 человек (никто не пришел самотеком) и фактически ни одного ребенка, елка в окружении черносотенцев и свободных, вольных и веселых демонстрантов на Руставели», - пишет Ника Мелия.





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