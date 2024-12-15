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Парламент расширил основания для задержания в административном порядке - глава АМЮГ
15.12.2024 11:55
По заявлению председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Ноны Курдованидзе, поправками, внесенными в «Кодекс об административных правонарушениях» в третьем чтении 13 декабря, были расширены основания для задержания в административном порядке.
По словам Ноны Курдованидзе, также ужесточены санкции по многим статьям, ограничивающим право на собрания.
«Теперь лицо может быть задержано по следующим причинам: 1.Для обеспечения своевременной явки в суд - независимо от того, отказывается ли он добровольно явиться в суд; 2.для превенции совершения административного правонарушения повторно - то есть те, кого суд уже оформил как совершившего административное правонарушение, могут быть задержаны полицией в будущем просто для того, чтобы случайно больше не совершил правонарушения.
На этих же основаниях теперь разрешены личный досмотр, осмотр вещей, изъятие предметов и документов. Также ужесточены санкции по многим таким статьям, которые используются для ограничения права на собрания», - пишет Нона Курдованидзе.
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