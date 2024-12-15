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Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Кобахидзе


15.12.2024   13:50


Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, - пишет на X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он призывает к реагированию и другие страны ЕС.

«Насилие, осуществленное властями в отношении демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, криминально и противоречит правам человека.

Я призываю все страны ЕС к реагированию и действиям», - пишет Маргус Цахкна.


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