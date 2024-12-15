|
|
|
Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Кобахидзе
15.12.2024 13:50
Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, - пишет на X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он призывает к реагированию и другие страны ЕС.
«Насилие, осуществленное властями в отношении демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, криминально и противоречит правам человека.
Я призываю все страны ЕС к реагированию и действиям», - пишет Маргус Цахкна.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна