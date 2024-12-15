

Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Кобахидзе

15.12.2024 13:50





Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, - пишет на X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



Он призывает к реагированию и другие страны ЕС.



«Насилие, осуществленное властями в отношении демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, криминально и противоречит правам человека.



Я призываю все страны ЕС к реагированию и действиям», - пишет Маргус Цахкна.





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