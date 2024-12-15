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Зурабишвили: В Грузии продолжаются террор и произвольные аресты
15.12.2024 15:12
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что в Грузии продолжаются террор и произвольные аресты.
«Террор в Грузии - вновь произвольные аресты, среди которых - один из лидеров студенческого движения «Студенты за свободу» Нико Манагадзе», - пишет президент на платформе Х.
Напомним, гражданский активист Нико Манагадзе был задержан вчера вечером в административном порядке. По словам адвоката, при задержании с ним был один человек, который также задержан. Оба переведены в третий изолятор в Дигоми.
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