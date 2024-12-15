

Георгий Вашадзе: Мы не одни, рядом с нами стоит весь демократический мир

15.12.2024 15:53





Я приветствую решение властей Эстонии - все виновные, применяющие насилие и те, кто фальсифицирует волю грузинского народа, должны знать, что демократическими странами в отношении них будут использованы все действия, - заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе, отреагировав на заявление министра иностранных дел Эстонии о введении санкций в отношении еще 14 грузинских чиновников, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



По его словам, продолжающийся протест в Грузии имеет полную поддержку со стороны европейских партнеров.



«Я приветствую решение властей Эстонии. Все виновные, применяющие насилие и те, кто фальсифицирует волю грузинского народа, должны знать, что демократическими странами в отношении них будут использованы все действия, чтобы остановить это насилие и, самое главное, чтобы перестали фальсифицировать волю грузинского народа. Продолжающийся протест в Грузии имеет полную поддержку со стороны наших европейских партнеров. Я уверен, что в итоге мы достигнем победы.



Так что давайте продолжим протест, мы не одни – весь демократический мир стоит рядом с нами. Я уверен, что на следующей неделе для насильников будет еще много новостей, которые осложнят их повседневную жизнь. Главное, что система обязательно рухнет и в конце концов грузинский народ отпразднует большую победу. Как только мы избавимся от несущего беспорядок Иванишвили, будут назначены новые выборы и все политзаключенные будут освобождены», - заявил Вашадзе.





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