

Анна Фотига: Хочу поделиться с вами словами Леха Качиньского: «Справедливы те, кто борется за свободу»

15.12.2024 17:01





Польский политик Анна Фотига реагирует на президентские выборы, прошедшие в Грузии, в социальных сетях.



По её словам, во властных структурах Грузии преобладает антиевропейский лагерь.



«Михаил Кавелашвили, бывший футболист, избран президентом Грузии 14 декабря 2024 года. Выборы, состоявшиеся в результате внесения поправок в конституцию 2017 года, впервые проводились коллегией выборщиков из 300 членов. Кавелашвили был единственным кандидатом, поддержанным правящей командой, связанной с Бидзиной Иванишвили. Представители оппозиции, в том числе члены Ассамблеи Автономной Республики Абхазия, бойкотировали голосование. Вопреки популярным предпочтениям населения, во властных структурах преобладает антиевропейский лагерь. Инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря 2024 года.



Очень печальные последствия тех процессов, которые я наблюдаю в разных частях мира: воля крупных, предположительно решающих групп населения полностью игнорируется элитами, осуществляющими власть посредством манипуляций и мошенничества. Грузинские друзья, я хотела бы поделиться с вами словами бывшего президента Польши Леха Качиньского: «Справедливы те, кто борется за свободу». Я уверена, что в конечном итоге они победят», — написала Фотига в соцсети.







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