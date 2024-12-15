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Литва расширили список санкцированных грузинских политиков - Кобахидзе в списке
15.12.2024 17:09
Литва ввела санкции в отношении еще 17 грузинских политиков, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, - об этом на социальной платформе X пишет министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
«Литва поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту. В координации с Эстонией мы расширили список санкцированных грузинских политиков, включив в него еще 17 лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе», - написал глава МИД Литвы.
По его словам, Литва не примирится с насилием и притеснением мирных демонстрантов, журналистов и оппозиции.
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