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Литва расширили список санкцированных грузинских политиков - Кобахидзе в списке


15.12.2024   17:09


Литва ввела санкции в отношении еще 17 грузинских политиков, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, - об этом на социальной платформе X пишет министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Литва поддерживает грузинский народ и его европейскую мечту. В координации с Эстонией мы расширили список санкцированных грузинских политиков, включив в него еще 17 лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе», - написал глава МИД Литвы.

По его словам, Литва не примирится с насилием и притеснением мирных демонстрантов, журналистов и оппозиции.

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