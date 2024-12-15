

Каладзе продолжает надеяться на администрацию Трампа

15.12.2024 17:10





Санкции не представляют вообще никакой проблемы, это временный процесс, все изменится, все уладится, будут другими мир, Европа, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отреагировав на введение Эстонией санкции в отношении 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



Как заявил СМИ Каладзе, все закончится после 20 января, когда в США начнет работать новая администрация, данность будет иной в мире, в Европе и в Грузии.



«Это продолжение той политики, которую мы видим в последние годы и месяцы. Мы ясно видим, какая грязная сила борется с Грузией, но все закончится. После 20 января, когда в США начнет работать новая администрация, будет радикально иная данность и в мире, и в Европе и, конечно, в Грузии.



Санкции не представляют вообще никакой проблемы, это временный процесс, все изменится, все уладится, будут другими мир, Европа. Такая Европа, какую мы, грузины, представляем и к которой стремится большинство грузин, вернется та Европа, возвращения которой мы хотим.



То, что происходит сегодня, не имеет связи с европейскими ценностями. Сегодня полный пик несправедливости. Нас пытаются убедить, что черное - это белое, пускают пыль в глаза. Все это закончится, и вернется справедливая Европа, к которой стремится наша страна», - заявил Каладзе.- сказал Каладзе.





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