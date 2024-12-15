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Вынужденные переселенцы проводят шествие от площади Республики к зданию парламента
15.12.2024 18:38
Вынужденные переселенцы с оккупированных территорий начали шествие от площади Республики к зданию парламента Грузии. Участники марша частично перекрыли дорогу.
Перед началом шествия участники акции исполнили государственный гимн Грузии.
Слышны крики: «Грузия», «Абхазия – это Грузия», «Нет России».
Кроме того, участники акции принесли баннеры с надписями: «Гали здесь», «Сухуми здесь», «Гагра здесь», «Назначить новые выборы» и другие.
Как заявил один из участников митинга, «эта власть нелегитимна и должна уйти».
Сегодня в Тбилиси запланировано еще несколько шествий - марш художников; марш наблюдателей; марш – ESM к Европе; "Что? Где? Когда?» и марш ветеринаров и любителей животных.
Для информации, граждане протестуют против решения "Грузинской мечты" от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Протестные выступления в столице и ряде городов страны продолжаются непрерывно уже 18 дней.
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