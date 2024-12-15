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Саломе Зурабишвили пришла к участникам акции у дворца Орбелиани


15.12.2024   19:09


Президент Саломе Зурабишвили встретилась с участниками акции, пришедшими ко дворцу Орбелиани.

У дворца Орбелиани находятся представители художественной сферы, реставраторы, искусствоведы и представители IT-сферы, прошедшие маршем к администрации президента.

Участники акции встретили появление президента аплодисментами и овациями.

Участники митинга заявили у дворца, что Саломе Зурабишвили является единственным легитимным управляющим Грузии. Они поблагодарили Саломе Зурабишвили за то, что «президент делает для Грузии».

Президент не дала комментариев СМИ.


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