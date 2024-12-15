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Саломе Зурабишвили пришла к участникам акции у дворца Орбелиани
15.12.2024 19:09
Президент Саломе Зурабишвили встретилась с участниками акции, пришедшими ко дворцу Орбелиани.
У дворца Орбелиани находятся представители художественной сферы, реставраторы, искусствоведы и представители IT-сферы, прошедшие маршем к администрации президента.
Участники акции встретили появление президента аплодисментами и овациями.
Участники митинга заявили у дворца, что Саломе Зурабишвили является единственным легитимным управляющим Грузии. Они поблагодарили Саломе Зурабишвили за то, что «президент делает для Грузии».
Президент не дала комментариев СМИ.
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