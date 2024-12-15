

Саломе Зурабишвили пришла к участникам акции у дворца Орбелиани

15.12.2024 19:09





Президент Саломе Зурабишвили встретилась с участниками акции, пришедшими ко дворцу Орбелиани.



У дворца Орбелиани находятся представители художественной сферы, реставраторы, искусствоведы и представители IT-сферы, прошедшие маршем к администрации президента.



Участники акции встретили появление президента аплодисментами и овациями.



Участники митинга заявили у дворца, что Саломе Зурабишвили является единственным легитимным управляющим Грузии. Они поблагодарили Саломе Зурабишвили за то, что «президент делает для Грузии».



Президент не дала комментариев СМИ.





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