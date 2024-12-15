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Зурабишвили: Закон за законом Грузия превращается в Россию, но грузины не сдадутся


15.12.2024   20:36


Закон за законом Грузия превращается в Россию, но грузины не сдадутся, - об этом на платформе X пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам президента, через год после предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, «однопартийные правители» предприняли все шаги, чтобы отменить путь к ЕС.

«14 декабря 2023 года Грузия получила статус кандидата в Евросоюз. За один год однопартийные правители предприняли все возможные шаги против пути ЕС, чтобы окончательно его отменить. Закон за законом Грузия превращается в Россию. Но грузины не сдадутся!» - написала президент Саломе Зурабишвили.


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