

Вопрос Грузии будет обсуждаться завтра на встрече министров иностранных дел ЕС

15.12.2024 21:09





На завтрашней встрече министров иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии.



Согласно официальной информации, встреча министров иностранных дел состоится Брюсселе 16 декабря, она начнется в 10:00 по местному времени и впервые пройдет под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.



Как сообщается на сайте Европейского совета, на заседании Совета по иностранным делам состоится обмен мнениями о последних событиях в Грузии.



Согласно повестке дня, министры иностранных дел ЕС обсудят агрессию России против Украины. Они также рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе, запланирована дискуссия по последним событиям в Сирии и Ливане.



Напомним, 10 декабря пресс-спикер ЕС Анита Хиппер в комментарии по Грузии заявила, что Евросоюз рассмотрит «дополнительные меры» на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря. По ее словам, ЕС выражает солидарность с населением Грузии и его демократическими и европейскими устремлениями.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





