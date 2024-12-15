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Вопрос Грузии будет обсуждаться завтра на встрече министров иностранных дел ЕС
15.12.2024 21:09
На завтрашней встрече министров иностранных дел ЕС обсудят вопрос Грузии.
Согласно официальной информации, встреча министров иностранных дел состоится Брюсселе 16 декабря, она начнется в 10:00 по местному времени и впервые пройдет под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Как сообщается на сайте Европейского совета, на заседании Совета по иностранным делам состоится обмен мнениями о последних событиях в Грузии.
Согласно повестке дня, министры иностранных дел ЕС обсудят агрессию России против Украины. Они также рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе, запланирована дискуссия по последним событиям в Сирии и Ливане.
Напомним, 10 декабря пресс-спикер ЕС Анита Хиппер в комментарии по Грузии заявила, что Евросоюз рассмотрит «дополнительные меры» на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря. По ее словам, ЕС выражает солидарность с населением Грузии и его демократическими и европейскими устремлениями.
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