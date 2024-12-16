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На встрече министров иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос Грузии


16.12.2024   10:48


Сегодня в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии.

По официальной информации, начало встречи запланировано на 10:00 по местному времени, и ее впервые будет вести Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза обменяются мнениями по последним событиям в Грузии.

По информации представительства ЕС в Грузии, повестка дня также предусматривает рассмотрение статуса кандидата Грузии и сотрудничества в рамках Восточного партнерства.


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