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На встрече министров иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос Грузии
16.12.2024 10:48
Сегодня в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии.
По официальной информации, начало встречи запланировано на 10:00 по местному времени, и ее впервые будет вести Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза обменяются мнениями по последним событиям в Грузии.
По информации представительства ЕС в Грузии, повестка дня также предусматривает рассмотрение статуса кандидата Грузии и сотрудничества в рамках Восточного партнерства.
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