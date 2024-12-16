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Тейс Ройтен: «Грузинская мечта» настойчиво зажимает общество в тиски
16.12.2024 10:50
Депутат Европейского парламента от Нидерландов Тейс Ройтен прокомментировал поправки, которые парламент Грузии внес в Закон о публичной службе и Кодекс административных правонарушений Грузии и заявил, что в Грузии осуществляется полное ущемление гражданских прав.
«Мы знали, что это произойдет. Помимо репрессивных мер, которые мы уже видели, „Грузинская мечта“ стабильно, но настойчиво зажимает общество в тиски», - пишет на социальной платформе Х депутат Европарламента.
По его словам, указанные действия напрямую осуществляются из пособия для автократов. По мнению Ройтена, необходимо вводить санкции.
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