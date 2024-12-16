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Президент: У нас в Грузии необычно русская зима, но будет грузинская весна
16.12.2024 10:55
На социальной платформе Х президент Грузии Саломе Зурабивили прокомментировала и подвергла критике поправки, внесенные в Кодекс административных правонарушений.
«Превентивное задержание: отныне полиция может превентивно задерживать лиц при подозрении, что они могут совершить преступление на основании предварительных нарушений. Задержание для явки в суд: полиция может задерживать лиц для обеспечения их явки в суд», - пишет президент.
Вместе с тем, Саломе Зурабишвили прокомментировала акции протеста в стране и заявила, что страну ждет грузинская весна.
«У нас в Грузии необычно русская зима, но будет грузинская весна», - пишет президент.
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