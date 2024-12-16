

Де-факто правительство Грузии принизило суверенитет Литвы и Эстонии в ответ на санкции

16.12.2024 11:27





Прискорбно, что, невзирая на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии до сих пор не смогли избавиться от советского менталитета, - об этом говорится в заявлении правительства Грузии в связи с введением Литвой и Эстонией санкций в отношении граждан Грузии, в том числе де-факто премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



«Широко известно, что Эстония и Литва в масштабе Евросоюза являются государствами с самым ограниченным суверенитетом, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственных народов, а под диктовку администраций иностранных государств. Именно это является главной причиной того, что правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства. Прискорбно, что, невзирая на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии до сих пор не смогли избавиться от советского менталитета.



Нашим друзьям – эстонскому и литовскому народам, мы желаем укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году!»,- указано в заявлении правительства Грузии.



Напомним, что правительства Эстонии и Литвы расширили санкции в отношении граждан Грузии и среди прочих должностных лиц внесли в указанный список и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. По информации министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Эстония ввела санкции еще против 14 должностных лиц, а, по словам министра иностранных дел Литвы Кястусиса Будриса, правительство Литвы внесла в санкционный список 17 должностных лиц Грузии.





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