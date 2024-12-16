

Мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени - Фади Асли

16.12.2024 11:55





"Все административные законы, принятые в последнее время в спешке, являются симптомами острой паники в руководстве "Грузинской мечты", - пишет в социальных сетях бизнесмен Фади Асли.



«По его словам, мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени.



Новый административный закон, принятый «Грузинской мечтой», позволяет полиции арестовывать вас на основании личного подозрения в том, что вы можете повторить административное правонарушение. Это означает, что если вас когда-либо поймают за рулем с высоким уровнем алкоголя в крови, они могут превентивно арестовать вас и запереть в любое время. Это за гранью абсурда; Это было бы действительно смешно, если бы не было так трагически глупо.



Все поспешно принятые в последнее время административные законы являются симптомами острой паники среди руководства «Грузинской мечты».



Мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени», - написал Фади Асли в соцсети.





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