Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени - Фади Асли


16.12.2024   11:55


"Все административные законы, принятые в последнее время в спешке, являются симптомами острой паники в руководстве "Грузинской мечты", - пишет в социальных сетях бизнесмен Фади Асли.

«По его словам, мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени.

Новый административный закон, принятый «Грузинской мечтой», позволяет полиции арестовывать вас на основании личного подозрения в том, что вы можете повторить административное правонарушение. Это означает, что если вас когда-либо поймают за рулем с высоким уровнем алкоголя в крови, они могут превентивно арестовать вас и запереть в любое время. Это за гранью абсурда; Это было бы действительно смешно, если бы не было так трагически глупо.

Все поспешно принятые в последнее время административные законы являются симптомами острой паники среди руководства «Грузинской мечты».

Мы наблюдаем падение диктатора в режиме реального времени», - написал Фади Асли в соцсети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна