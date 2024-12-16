

Прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения в отношении Элисашвили

16.12.2024 12:45





Прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, избранной в отношении одного из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили. Указанную информацию агентству «Интерпрессньюс» уже подтвердили в прокуратуре Грузии.



По существующей информации, прокуратура обратилась с ходатайством изменить меру пресечения в отношении Алеко Элисашвили с заключения под стражу на залог.



По информации «Интерпрессньюс», с тем же требованием прокуратура обратилась в суд и по делу одного из задержанных на акциях протеста несовершеннолетнего.



Оба процесса состоятся уже сегодня.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





