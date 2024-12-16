

За действиями грузинских властей должны последовать конкретные результаты - Маргус Цахкна

16.12.2024 12:55





Я с нетерпением жду заседания Совета по иностранным делам – за действиями грузинских властей должны последовать конкретные результаты, - пишет на социальной платформе Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Я с нетерпением жду первого заседания Совета по иностранным делам под руководством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Нам многое надо обсудить. Мы должны принудить Россию изменить курс. У нас есть средства. Их отправка в Украину давно запоздала.



За действиями грузинских властей должны последовать конкретные действия», - пишет глава внешнеполитического ведомства Эстонии.



Напомним, что сегодня в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии.





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