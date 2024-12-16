|
|
|
За действиями грузинских властей должны последовать конкретные результаты - Маргус Цахкна
16.12.2024 12:55
Я с нетерпением жду заседания Совета по иностранным делам – за действиями грузинских властей должны последовать конкретные результаты, - пишет на социальной платформе Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Я с нетерпением жду первого заседания Совета по иностранным делам под руководством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Нам многое надо обсудить. Мы должны принудить Россию изменить курс. У нас есть средства. Их отправка в Украину давно запоздала.
За действиями грузинских властей должны последовать конкретные действия», - пишет глава внешнеполитического ведомства Эстонии.
Напомним, что сегодня в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна