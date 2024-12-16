

Парламент отказывается от рассмотрения всех резолюций, предложенных оппозицией

16.12.2024 13:57





Нелегитимный парламент Грузии отказывается от рассмотрения всех резолюций, касающихся войны между Россией и Украиной и интеграции страны в североатлантический альянс, которые в парламенте прошлого созыва были инициированы оппозицией.



На прошлой неделе парламент Грузии XI созыва обсудил целесообразность инициатив, представленных в парламент прошлого созыва. Парламент утвердил перечень законопроектов, перешедших ему от парламента прошлого созыва, работа над которыми продолжится в новом парламенте.



В указанный перечень не вошла ни одна законодательная инициатива, представленная оппозицией.



Нецелесообразными депутаты сочли следующие проекты: - проект резолюции "О военной агрессии, геноциде и военных преступлениях, совершенных Российской Федерацией в Украине"; проект резолюции "О войне и преступлениях против человечности в Украине"; проект резолюции "О возврате в Украину незаконно депортированных украинских детей из России и Беларуси"; проект резолюции "Об усилении мер безопасности в связи с бесконтрольной миграцией граждан Российской Федерации в Грузию"; проект резолюции "О вступлении Грузии в организацию североатлантического альянса".



Автором и инициатором всех вышеуказанных проектов была оппозиция.





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