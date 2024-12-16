

МВД Грузии сделало заявление по поводу поправок в Кодекс административных правонарушений

16.12.2024 14:02





МВД Грузии отреагировало на оценку внесения поправок в Кодекс административных правонарушений со стороны неправительственных организаций.



Ведомство распространяет заявление, в котором поясняет, что "указанные поправки находятся в соответствии со стандартами Европейского суда и лучшей практикой европейских стран".



"Хотим отреагировать на заявление некоторых неправительственных организаций, согласно которому, в результате принятых законодательных поправок, якобы, полиция наделена полномочиями по задержанию лица без всяческого на то основания, в частности, только на основании общего подозрения, что указанно лицо в будущем может совершить противоправное деяние.



Согласно внесенным поправкам, было установлено, что в случае, если ранее лицом уже было совершено правонарушение, и существует достоверная информация о том, что он может вновь совершить преступление, сотрудники полиции имеют право задержать указанное лицо с целью пресечения совершения возможного преступления и осуществления над ним правосудия.



Хотим подчеркнуть, что указанные поправки находятся в соответствии со стандартами Европейского суда и лучшей практикой европейских стран.



Следует отметить, что в решении Большой палаты Европейского суда от 2018 года "S., V. AND A. v. DENMARK" (Applications nos. 35553/12, 36678/12 and 36711/12) указано, что превентивное задержание соответствует Статье 5-ой Европейской конвенции. В указанном решении суд отмечает, что недопустимо, чтобы Статья 5-ая конвенции была истолкована таким образом, чтобы для полиции стало невозможным осуществление возложенных на неё обязательств по охране общественной безопасности и правопорядка. Полиция, в определенной форме, должна использовать дискретиционные полномочия по принятию решений.



Здесь же следует отметить, что любое задержанное лицо с целью проверки своего задержания имеет право обратиться в суд, и, в случае незаконного задержания, получить надлежащую компенсацию",- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





