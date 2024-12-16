

Маргус Цархкна: Я не намерен признавать результаты выборов, как открытые и справедливые, так как они таковы не были

16.12.2024 14:05





Я не намерен признавать результаты выборов, как открытые, справедливые и демократические, так как они таковы не были. Так что, я рад, что мы обсуждаем это. Также мы имеем список различных мер. Если грузинские власти не сменят курс, есть возможность приостановки либерализации визового режима в будущем, - указанное заявление в беседе с журналистами до начала встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цаахкна.



По его словам, Эстония дополнительно внесла в санкционный список еще 14 высокопоставленных чиновников Грузии, в том числе премьер-министра этой страны.



"Мы надеемся, что сегодня нам удастся достичь того уровня, чтобы запретить действие дипломатических и служебных паспортов, а также некоторых персональных паспортов, однако беседа должна быть намного продолжительнее. То, что сейчас происходит в Грузии, нельзя назвать демократическим обществом, это насилие против прав человека, это преступное деяние. Я и ранее заявлял, что не намерен признавать результаты выборов, как открытые, справедливые и демократические, так как они таковы не были. Так что, я рад, что мы обсуждаем это. Также мы имеем список различных мер. Если грузинские власти не сменят курс, есть возможность приостановки либерализации визового режима в будущем", - отметил Цахкна.



По его словам, грузинский народ должен понять, что Евросоюз стоит рядом с ним, но будут результаты для грузинских властей.





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